至於K-SWISS及PALLADIUM等海外業務，全年銷售料可達9至10億元（人民幣，下同），目標虧損相信有望收窄至最多1億元。特步主席兼行政總裁丁水波指，海外市場期內仍受新冠肺炎疫情影響，拖累銷售表現回升；目前有30%的海外店舖已錄得盈利、約20%已達營收持平，而50%的店舖則仍錄得虧損。

他續指，高端品牌由虧轉盈屬「正常過程」，相信待新冠疫情過後，相關海外業務或將加快錄得盈利。集團將集中做好現有的海外品牌，短期內未有新收購計劃。

電商業務方面，丁水波透露，特步目前相關銷售渠道佔整體收入逾20%，相信未來佔比將增長至40%。

特步國際今早績前股價一直反覆向上，中午公佈業績後，曾一度跌至11.88元，其後重拾升勢，收市則抽升至12.8元，全日升9.2%；成交金額達4.42億元。

記者：周綺琪

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