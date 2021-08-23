特步國際：下半年收入料可錄三成升幅 五成海外店舖仍錄虧損
文章日期：2021年8月23日 16:57
受「國潮復興」及國策帶動下，多種內地體育用品股業績持續造好。特步國際（1368）今日公布中期業績，集團首席財務官（CFO）楊鷺彬於電話會議中表示，預期主品牌「特步」下半年銷售額可錄30%增幅，而全年則可望增長20%；利潤率料可平穩增長，達11%至12%水平。
至於K-SWISS及PALLADIUM等海外業務，全年銷售料可達9至10億元（人民幣，下同），目標虧損相信有望收窄至最多1億元。特步主席兼行政總裁丁水波指，海外市場期內仍受新冠肺炎疫情影響，拖累銷售表現回升；目前有30%的海外店舖已錄得盈利、約20%已達營收持平，而50%的店舖則仍錄得虧損。
他續指，高端品牌由虧轉盈屬「正常過程」，相信待新冠疫情過後，相關海外業務或將加快錄得盈利。集團將集中做好現有的海外品牌，短期內未有新收購計劃。
電商業務方面，丁水波透露，特步目前相關銷售渠道佔整體收入逾20%，相信未來佔比將增長至40%。
特步國際今早績前股價一直反覆向上，中午公佈業績後，曾一度跌至11.88元，其後重拾升勢，收市則抽升至12.8元，全日升9.2%；成交金額達4.42億元。
記者：周綺琪
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