藥明生物中期多賺1.5倍 不派息
文章日期：2021年8月23日 16:44
藥明生物（2269）公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔純利18.42億元人民幣(下同)，按年增長150.3%，每股盈利0.44元，不派息。
期內，經調整純利錄18.12億元，按年增加171.7%。收益44.07億元，按年增長126.7%；毛利22.97億元，按年增加191.7%，毛利率52.1%，按年增加11.6個百分點。
上半年，集團的IND前服務收益增長50.4%至約14.49億元，佔總收益的32.9%。另一方面，集團的IND後服務收益增長109.2%至約19.39億元，佔總收益的44%。此外，集團的商業化生產收益增長至約8.89億元，佔總收益的20.2%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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