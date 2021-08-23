施穎茵將接任為恒生執⾏董事兼⾏政總裁。任期為3年，將於2025年股東周年常會結束後屆滿。施穎茵現為匯控（0005）集團總經理兼香港上海滙豐銀⾏有限公司香港區⾏政總裁。匯控指，已啟動聘請香港區行政總裁的工作，在這段期間，現任香港區營運總監林慧虹將擔任署理行政總裁。

另外，王冬勝亦將辭任恒生非執⾏董事，並不再出任提名委員會委員，自9月1日起生效，以專注擔任香港上海滙豐銀⾏有限公司非執⾏主席及滙豐控股有限公司主席和⾏政總裁顧問的職務。匯豐集團常務總監、亞太區聯席⾏政總裁廖宜建將代替王冬勝出任為非執⾏董事及提名委員會委員。

廖宜建表示，「我衷心感謝鄭慧敏過去四年在恒生銀行的超卓領導。她對工作有熱忱、孜孜不倦，鞏固了恒生作為香港最大本地銀行的地位，為未來的增長奠下良好基礎」；「施穎茵是出任恒生行政總裁的理想人選，能夠帶領該行進入新里程。我們對香港前景充滿信心，相信在施穎茵的領導下，恒生將積極部署協助客戶捕捉各種新機遇。隨著宏觀經濟環境逐步改善，集團已回復增長模式，將加大人才和科技的投資，持續拓展本港及粤港澳大灣區的財富和批發銀行業務」。

施穎茵表示，「在匯豐服務的22年間，我有機會涉獵多個銀行業範疇，而擔任香港區行政總裁期間，我跟客戶、監管機構、股東，以及同事的溝通和合作就更加緊密。即使外圍環境複雜多變，我們在多個業務範疇都能夠保持領先市場分額，實在有賴各部門目標一致，同事努力滿足客戶的需要。更難能可貴的是，縱然面對挑戰，我們證明了匯豐這個品牌的厚雄實力」。「展望未來，我非常高興加入恒生這家領先同儕的本地銀行，繼續創造佳績。今天的銀行業發展興旺，一方面多了不少參與者，另一方面，粤港澳大灣區又帶來大量機遇。我們會秉持良好的企業價值、推動可持續發展，並以社區為本，這些都是恒生策略的關鍵。我和團隊有信心和决心，應對各項挑戰」。

林慧虹於2017年起擔任現職，期內她於多個創新科技及營運項目上，成功提升客戶體驗和營運效率，尤其在新型冠狀病毒疫情期間，帶領匯豐香港應對各項挑戰。她於1999年加入匯豐，獲派駐香港之前，曾於內地、印尼、馬來西亞、新加坡及越南工作，擁有豐富的管理經驗。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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