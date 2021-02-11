管理層認為，目前物管市場若去併購住宅類項目，並非一個特別好的方向，因為項目已被整合，質素好的都會獨立上市不會被整合，認為奧園健康應該去發展公共、醫院、學校及產業園配套等非住宅領域，隨著內地城市更新的發展，這些公共項目有急需提高品質的需要，且這些項目主要是和政府和大業主去談，比起一些小區項目要跟小業主談會快很多，能帶來更多內生動力。不過，集團亦有留意一些商業營運的企業，希望為未來進軍一二線城市作準備。

在增值服務方面，集團亦會積極拓展社區新零售業務，與互聯網巨頭合作。管理層更表示，去年社區新零售做到約1000萬元，「今年做多少請拭目以待」。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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