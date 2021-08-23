康師傅中期少賺14.5% 中期息6.88美仙
文章日期：2021年8月23日 16:32
康師傅（0322）公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔溢利錄20.35億元人民幣（下同），按年下跌14.5%，每股溢利36.18分，中期股息每股6.88美仙。
期內，集團收益錄353.96億元，按年升7.47%，方便麵收益錄127.22億，按年衰退14.67%，飲品收益錄222.76億元，按年增長26.45%。毛利109.92億元，按年下跌0.16%，毛利率31.05%，按年下跌2.38個百分點； EBITDA 45.17億元，按年下跌12.57%。
康師傅收報13.46元，升3.22%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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