恒指升幅收窄至259點 3連陰兼出「死叉」 北水轉流入
文章日期：2021年8月23日 16:29
恒指今早隨外圍高開319點，早市曾升最多608點，午後升幅收窄，最低僅升187點，高低波幅421點。走勢上，恒指連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月27日。北水終止連續2日流出。恒指50天線(27264.49點)跌穿250天線(27285.98點)，出現「死亡交叉」。
恒指收市升259點或1.05%，報25109點，成交金額1697億元，較上日減少16.91%；國指升73點或0.84%，報8815點。恒生科技指數收報6021點，升2.14%。
藍籌40隻升，17隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升7.31%，收報113元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升5.66%，收報489.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻67點；交行（3328）跌3.74%，收報4.37元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌3.67%，收報152.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低81點。
恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報64.15元，升10.41%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）創上市新低，見151.2元，收報152.1元，跌3.67%。
北水南下合計淨流入4.23億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入18.31億元人民幣，終止連續2日流出。
焦點股表現
恒大擬蝕讓恒大中心，恒大系向下。恒大（3333）見52周低4.27元，收報4.31元，跌12.4%；恒大汽車（0708）見52周低7.42元，收報7.68元，跌26.86%；恒大物業（6666）收報5.47元，跌9.14%；恒騰（0136）收報3.64元，跌4.21%。
先有螞蟻IPO周末醜聞需澄清，今再有阿里雲員工違反紀律泄露用户訊息，阿里巴巴（9988）創上市新低，見151.2元，收報152.1元，跌3.67%，連跌9日，創最長連跌記錄，累計跌40.79。
港交所（0388）將推A股期貨，曾升6%，創近7個月最大升幅。收報489.4元，升5.66%。
指數季檢宣布成份股變動
恒指季檢，染藍的信義玻璃（0868）收報29.75元，升7.4%；李寧（2331）收報93.95元，升5.33%；招行（3968）收報67.6元，升4.4%；被剔出的交行（3328）收報4.37元，跌3.74%。
國指科指股變動不大，納入國指的京東物流（2618）創上市新低，見24.9元，收報24.95元，跌0.4%；剔除的世茂（0813）見52周低14.82元，收報14.94元，跌0.93%；安徽海螺（0914）收報42.75元，升1.18%。納入科指的攜程（9961）收報207.6元，升0.87%；剔除的新東方在線（1797）收報3.99元，跌1.24%。
午後消息股表現
PayPal英國推虛幣支付，比特幣重上「5字頭」。區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）收報11.2元，升12%；栢能集團（1263）收報5.64元，升8.46%；BC科技（0863）收報13.88元，升3.58%；雄岸科技（1647）收報0.233元，升7.87%；美圖公司（1357）收報1.86元，升6.29%；信陽毛尖（0362）收報0.255元，無升跌。
斥7億人幣成立公寓管理公司，小米（1810）：減輕員工租房壓力，增加幸福感。收報24.35元，升3.84%。
友邦保險（1299）據悉與中國郵儲銀行（1658）合作。友邦收報95.75元，升0.16%；郵儲銀行收報5.57元，跌0.36%。
萬洲（0288）：無不法轉走內地公司資金，主席否認收受5%股權及逃稅指控。收報6.12元，升4.79%。
正榮（6158）︰維持土儲足夠銷售2-3年，料集中供地下仍有合理利潤。收報4.61元，升0.44%。
玖龍紙業（2689）發盈喜，料全財年純利升至少50%。收報10.3元，升1.98%。
完美醫療（1830）主席歐陽江再增持98.6萬股。收報6.65元，升3.91%。
中國利郎（1234）上半年賺2.7億人幣，派中期連特別息18港仙。收報4.8元，跌2.83%。
中國海外 （0688） 中期多賺1.2%，息45港仙。收報17.8元，跌1%。
特步國際（1368）中期多賺72%，息11.5港仙。收報12.8元，升9.22%。
中石化煉化（2386）半年多賺7%，中期息0.1093元。收報4.17元，無升跌。
今早及隔晚消息股表現
騰訊（0700）再斥1億元回購24萬股，連續兩日回購。收報433.8元，升1.97%。
大山教育（9986）料中期轉賺，惟全年將錄虧損。創上市新低，見0.57元，收報0.57元，跌1.72%。
洛陽鉬業（3993）上半年多賺1.39倍。收報5.3元，升1.92%。
深交所中止比亞迪半導體上市審核。比亞迪（1211）收報262.4元，升4.79%。
有線寬頻（1097）上半年虧損略收窄至1.75億元 媒體業務蝕近億。收報0.07元，升1.45%。
新創建（0659）18.8億元向廈門國際港務（3378）出售合營20%權益，全退港口投資。新創建收報7.45元，升2.19%；廈門港務收報0.86元，升1.18%。
華潤燃氣（1193）中期多賺36%，息15仙。收報48.4元，升1.47%。
煤氣（0003）上半年多賺57.8%至42億元，派中期息12仙。創52周高，見13.4元，收報13.18元，升2.17%
破頂股表現
破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.8元，收報4.75元，升8.7%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見4.42元，收報4.35元，升21.17%；慶鈴汽車股份（1122）創52周高，見1.96元，收報1.9元，升15.15%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見1.29元，收報1.28元，升9.4%；招商局商業房託（1503）創52周高，見2.97元，收報2.97元，升2.41%；煤氣（0003）創52周高，見13.4元，收報13.18元，升2.17%；華潤電力（0836）創52周高，見19.4元，收報18.44元，升13.27%；和諧汽車（3836）創52周高，見4.52元，收報4.38元，跌0.68%。
破底股方面
科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見151.2元，收報152.1元，跌3.67%；博雅互動（0434）創上市新低，見0.415元，收報0.425元，無升跌；寶尊電商（9991）創上市新低，見48.25元，收報49元，跌0.51%；易居企業（2048）創上市新低，見2.73元，收報2.74元，跌2.14%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.36元，收報0.39元，升2.63%；京東物流（2618）創上市新低，見24.9元，收報24.95元，跌0.4%；百融雲（6608）創上市新低，見10.6元，收報10.76元，升0.19%。
醫療醫藥股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見26.5元，收報26.65元，跌4.82%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見7.5元，收報7.64元，跌0.65%；兆科眼科（6622）創上市新低，見6.67元，收報7.1元，跌1.39%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見45.2元，收報47.45元，跌3.16%；康諾亞（2162）創上市新低，見49.15元，收報52.1元，跌1.7%；東陽光藥（1558）創上市新低，見5元，收報5.1元，跌5.56%；貝康醫療（2170）創上市新低，見11.14元，收報11.28元，跌5.37%；翰森製藥（3692）見52周低22.4元，收報22.55元，跌7.2%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.67元，收報3.76元，跌1.05%；康德萊醫械（1501）見52周低26.05元，收報26.05元，跌4.23%。
濠賭股破底，包括，新濠國際發展（0200）見52周低9.9元，收報9.97元，跌1.68%；美高梅中國（2282）見52周低7.3元，收報7.36元，跌3.54%；澳博控股（0880）見52周低5.85元，收報5.88元，跌0.84%；銀河娛樂（0027）見52周低43.2元，收報43.85元，跌1.02%；金沙中國（1928）見52周低21.7元，收報22.05元，跌1.34%。
物管股破底，包括，越秀服務（6626）創上市新低，見3.55元，收報3.6元，無升跌；建業新生活（9983）創上市新低，見5.63元，收報5.77元，升0.52%。
其他破底股包括，大山教育（9986）創上市新低，見0.57元，收報0.57元，跌1.72%；龍皇（8493）創上市新低，見0.139元，收報0.149元，跌5.7%；中國光大綠色環保（1257）創上市新低，見2.5元，收報2.57元，升1.58%；奧園（3883）見52周低4.66元，收報4.67元，跌7.34%；恒大汽車（0708）見52周低7.42元，收報7.68元，跌26.86%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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