恒指今早隨外圍高開319點，早市曾升最多608點，午後升幅收窄，最低僅升187點，高低波幅421點。走勢上，恒指連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月27日。北水終止連續2日流出。恒指50天線(27264.49點)跌穿250天線(27285.98點)，出現「死亡交叉」。