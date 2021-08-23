Richard Teng曾擔任阿布紮比全球市場金融服務監管局（Financial Services Regulatory Authority at Abu Dhabi Global Market）六年行政總裁，亦曾擔任新加坡交易所（SGX）7年監管總監。加入新交所之前，Richard Teng在新加坡金融管理局（MAS）工作13 年。

Richard Teng表示，見證區塊鏈和加密技術迅速被主流採用，導致個人、機構和政府之間需要更多的理解和欣賞。幣安尋求與行業領袖和政策制定者密切合作，以增進對這一快速增長行業的理解，並支持其可持續增長。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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