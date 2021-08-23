PayPal英國推虛幣支付 比特幣重上「5字頭」
文章日期：2021年8月23日 15:55
外電報道，網上支付系統營運商PayPal（美：PYPL）本周起，允許英國用戶購買、持有及出售虛擬貨幣，意味PayPal繼去年在美國推出後，再度將虛幣支付拓展至世界其他地方。
PayPal區塊鏈總經理Jose Fernandez da Ponte稱，虛幣在美國廣受歡迎，PayPal預期這項產品在英國也將獲得不錯的迴響。PayPal的虛幣功能讓英國客戶可以買賣比特幣、比特幣現金、以太幣或萊特幣，最低僅需1英鎊。他看好「央行數位貨幣（CBDC）」的未來，但目前政府需要一些時間來解決相關重要問題。
根據交易平台Coindesk報價，比特幣重上「5字頭」，24小時高見50398美元，暫報約50150美元；以太幣24小時高見3353美元，暫報約3325美元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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