PayPal區塊鏈總經理Jose Fernandez da Ponte稱，虛幣在美國廣受歡迎，PayPal預期這項產品在英國也將獲得不錯的迴響。PayPal的虛幣功能讓英國客戶可以買賣比特幣、比特幣現金、以太幣或萊特幣，最低僅需1英鎊。他看好「央行數位貨幣（CBDC）」的未來，但目前政府需要一些時間來解決相關重要問題。

根據交易平台Coindesk報價，比特幣重上「5字頭」，24小時高見50398美元，暫報約50150美元；以太幣24小時高見3353美元，暫報約3325美元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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