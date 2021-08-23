阿里雲：員工違反紀律泄露用户訊息 已嚴肅處理
文章日期：2021年8月23日 15:34
就阿里雲將用戶留存的註冊信息泄露給第三方合作夥伴，阿里雲作出回應表示，該投訴事件應為2019年雙11前後，一名電銷員工違反公司紀律，利用工作便利私下獲取客戶聯繫方式，並透露給分銷商員工。
阿里雲續指，公司嚴禁員工向第三方洩露用戶註冊信息，已根據公司制度對該事件進行嚴肅處理，並遵照中國浙江省通信管理局要求積極整改，對人員管理層面上的不足進行強化改進。
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