斥7億人幣成立公寓管理公司 小米：減輕員工租房壓力 增加幸福感
文章日期：2021年8月23日 15:35
內媒引述企業信息查詢平台「天眼查」顯示，小米（1810）斥7億元人民幣成立公寓管理公司——米公寓（北京）商業運營管理。該公司經營範圍含物業管理、出租商業用房、出租辦公用房、食品經營（僅銷售預包裝食品）及技術服務等。根據股權分布圖，該公司由小米通訊技術有限公司全資持股。
小米公關部王化回應內媒查詢時指，這是小米員工公寓。主要是為了減輕小米員工尤其是應屆生租房難、租房遠、租房貴的壓力，增強員工幸福感的一個舉措。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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