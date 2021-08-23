恒大系全線插水 恒大汽車跌幅最巨跌近30%
文章日期：2021年8月23日 15:28
恒大集團（3333）一系公司今午跌幅進一步擴大，當中恒大汽車（0708）跌幅最厲害，大跌29.33%，低見7.42元。恒大集團本身亦跌12.6%，低見4.3元，創6年低位。全系幾間公司均逆市向下，未見反彈。全系在港上市幾間公司中，只有恒騰網絡（0136）跌幅最少，跌5.8%，低見3.58元。
其他恒大系內公司方面，恒大物業（6666）則跌9.9%，低見5.42元。至於部份股權由瀋陽市國資委兩家公司接收的盛京銀行（2066），亦同樣曾跌最多15.2%，低見5.41元。較早前有本地傳媒報道恒大集團擬以105億元出售灣仔恒大中心，比市場預期為低。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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