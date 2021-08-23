阿里雲涉泄露用户訊息 阿里暫跌3%
文章日期：2021年8月23日 15:17
內地網上近日流傳一份浙江省通信管理局上月5日對投訴人的答覆函，指出阿里巴巴（9988）旗下阿里雲早在2019年11月時，未經用户同意，擅自將用户的註冊訊息泄露給第三方合作公司，違反《網絡安全法》第四十二條規定，已責令改正。
內媒引述浙江省通信管理局相關負責人回應，該份答覆函屬實。阿里巴巴暫跌逾3%，報152.7元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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