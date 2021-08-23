麥當勞餐廳內增設PayMe電子支付
文章日期：2021年8月23日 15:21
匯豐旗下電子錢包PayMe和麥當勞宣布攜手推動OMO（Online Merges Offline）消費模式，即日起顧客可於全港麥當勞餐廳，在付款櫃枱和自助點餐機下單時以PayMe付款。
匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，PayMe成立4年，用戶人數已超越250萬，相信該行與麥當勞合作，將有助推動香港電子支付發展及跨行業數碼創新。
匯豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，零售行業正積極融合線上和線下體驗，採用電子支付方案以提升營運效率。姚指，PayMe for Business收款方案用量錄得顯著增長，今年首7個月的個人對商戶交易數目，按年增逾一倍。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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