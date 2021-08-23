匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，PayMe成立4年，用戶人數已超越250萬，相信該行與麥當勞合作，將有助推動香港電子支付發展及跨行業數碼創新。

匯豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，零售行業正積極融合線上和線下體驗，採用電子支付方案以提升營運效率。姚指，PayMe for Business收款方案用量錄得顯著增長，今年首7個月的個人對商戶交易數目，按年增逾一倍。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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