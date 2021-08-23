友邦保險據悉與中國郵儲銀行合作
文章日期：2021年8月23日 15:02
據內媒報道，友邦保險 （1299） 目前正與中國郵政集團及郵儲銀行商談合作，於友邦保險業務內地所在的城市或省份的適當市場作產品分銷方面合作。
此前，友邦保險已與東亞銀行達成為期15年的獨家策略性銀行保險夥伴協議，雙方亦將立即展開分銷夥伴的籌備工作，東亞將向其客戶獨家分銷友邦的人壽保險及長期儲蓄產品。友邦回覆內媒時表示，目前未有進一步消息披露，而友邦保險和東亞銀行簽署的排他協議並沒有限制友邦保險和其他銀行的合作。
此外，友邦保險正籌劃建立湖北分公司，亦已考慮選取內地十餘個省份作為未來擴張的選擇。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
萬洲：無不法轉走內地公司資金 主席否認收受5%股權及逃稅指控