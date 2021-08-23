滬深三大指數高收 上證終止兩連跌
文章日期：2021年8月23日 15:03
滬深三大指數高開高走。滬指終止兩連跌，最高見3481點，收報3477點，升49點或1.45%，成交額5643億元人民幣（下同）。
深證成指反覆向上，最高見14558點，收報14535點，升282點或1.98%，成交額7582億元，兩市合共成交額13225億元。
創板指上試3300點，高位見3296點，收報3293點，升100點或3.16%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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