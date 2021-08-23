虛銀livi設人民幣及美元存款 最高年息1.5厘
文章日期：2021年8月23日 14:52
由中銀香港（2388）牽頭組成的虛擬銀行livi bank宣布，提升其liviSave儲蓄戶口服務，增設人民幣及美元存款。
該行為人民幣100萬元或以下存款提供1.5厘年利率，人民幣100萬元以上存款年利率爲0.25厘，而所有金額的美元存款年利率均為0.01厘。此外，服務不設最低戶口結餘要求，亦不收取服務費。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
萬洲：無不法轉走內地公司資金 主席否認收受5%股權及逃稅指控