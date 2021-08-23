任志剛認同暫緩表決《反外國制裁法》 倡允人民幣買賣主要港股
文章日期：2021年8月23日 14:34
政府今日舉辦國家《十四五規劃綱要》宣講會。金管局前總裁任志剛被問到人大常委會押後將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，他認為此舉屬好事，可以有更多時間考慮法例對香港的影響，尤其是對金融體系。
他又指，《反外國制裁法》問題複雜。他舉例，特首可以因被制裁停用銀行戶口，以避免本港銀行尷尬，但外國制裁者未必會「息事寧人」。
另外，任志剛又指，應允許人民幣在香港資本市場更廣泛地使用，以協助人民幣國際化。香港可以先讓投資者使用人民幣交易恒指中的股票。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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