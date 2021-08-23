港交所前高層涉貪案 顧問所涉新股成功上市「意料之外」
文章日期：2021年8月23日 14:06
港交所（0388）前高層楊金隆涉處理多家上市申請時，被指沒有申報上市顧問林楚華所予利益衝突一案今日續審。國泰君安職員作供時表示，林楚華任顧問的其中一家新股帳目多次不清晰，在招股文件所作披露簡單，認為港交所接受其上市是「意料之外」。
控方在庭上讀出國泰君安副總經理羅廣信供詞。羅廣信提到，國泰君安曾任基石控股（1592）保薦人，當時由林楚華任上市顧問。國泰君安發現基石購買石材的單據不清晰，要求基石提供有關資料或文件，惟基石未有配合故雙方合作關係被終止。
羅又指，林曾參與多家新股上市計劃，包括國茂控股（8428）、碧瑤（1397）、靛藍星（8373）等，出席過專業團隊會議等不同場合，以過往顧問工作經驗提供上市意見。
另一證人前國泰君安經理吳日天作供時表示，曾向基石提出疑問，要求解釋基石經第三方公司支付購買石材有關款項，而非直接付款的情況。吳又指，帳目不清楚屢次發生，合作終結後繼續關注基石上市，認為招股文件中對上述情況的披露比想像中簡單，港交所仍接受其上市是「意料之外」。
另外，雅仕維（1993）執行董事林德興作供時稱，曾透過太平基業創辦人羅德榮介紹，在馬會會員飯局中認識楊金隆及林楚華。林又指，他們三人十分熟絡，經常一同出席社交飯局，有時會帶同伴侶，雖甚少提及公事，惟他從飯局中得知二人職業分別涉及港交所和上市。
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