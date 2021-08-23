控方在庭上讀出國泰君安副總經理羅廣信供詞。羅廣信提到，國泰君安曾任基石控股（1592）保薦人，當時由林楚華任上市顧問。國泰君安發現基石購買石材的單據不清晰，要求基石提供有關資料或文件，惟基石未有配合故雙方合作關係被終止。

羅又指，林曾參與多家新股上市計劃，包括國茂控股（8428）、碧瑤（1397）、靛藍星（8373）等，出席過專業團隊會議等不同場合，以過往顧問工作經驗提供上市意見。

另一證人前國泰君安經理吳日天作供時表示，曾向基石提出疑問，要求解釋基石經第三方公司支付購買石材有關款項，而非直接付款的情況。吳又指，帳目不清楚屢次發生，合作終結後繼續關注基石上市，認為招股文件中對上述情況的披露比想像中簡單，港交所仍接受其上市是「意料之外」。

另外，雅仕維（1993）執行董事林德興作供時稱，曾透過太平基業創辦人羅德榮介紹，在馬會會員飯局中認識楊金隆及林楚華。林又指，他們三人十分熟絡，經常一同出席社交飯局，有時會帶同伴侶，雖甚少提及公事，惟他從飯局中得知二人職業分別涉及港交所和上市。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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