科網股大彈，恒生科技指數升逾3%，騰訊（0700）升近3%。小米（1810）升半成。不過，阿里巴巴（9988）跌2%。港交所（0388）推出A50互聯互通指數期貨，股價大漲6%。招行（3968）李寧（2331）信義玻璃（0868）獲納入恒指成分股，股價升3%至7%。此外，電動車、光伏、生物科技、電子產品部件均有反彈。電力、航運、體育用品向好。體育用品股特步（1368）調整後走勢改善，也值得留意。

特步早前預告今年上半年盈利增長不少於65%，主要是特步主品牌代理商補貨訂單大增及電子商務加速增長所致。不過，相比李寧（2331）上半年純利升近兩倍，安踏（2020）料增長不少1.1倍，特步上半年盈利不算突出，也拖累股價於7月從高位調整。

不過，市場對特步的預期不高，股價跌至10元後喘定回升。國家推全民健身計劃，曾刺激特步急升至13.8元，之後再次回調整固，動力持續改善，目前暫受制於50天線約12.8元，一旦重上50天線將有望擺脫調整重拾升勢。

劉思明

投資版副主編