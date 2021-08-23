【有片：選股王】特步若重上50天線有望重拾升勢
文章日期：2021年8月23日 13:15
港股今早大幅反彈，恒指高開319點後稍作爭持發力向上，早市最多升608點、高見25458點回順，半日收報25,299點，升449點或1.81%。大市半日成交940億元。
科網股大彈，恒生科技指數升逾3%，騰訊（0700）升近3%。小米（1810）升半成。不過，阿里巴巴（9988）跌2%。港交所（0388）推出A50互聯互通指數期貨，股價大漲6%。招行（3968）李寧（2331）信義玻璃（0868）獲納入恒指成分股，股價升3%至7%。此外，電動車、光伏、生物科技、電子產品部件均有反彈。電力、航運、體育用品向好。體育用品股特步（1368）調整後走勢改善，也值得留意。
特步早前預告今年上半年盈利增長不少於65%，主要是特步主品牌代理商補貨訂單大增及電子商務加速增長所致。不過，相比李寧（2331）上半年純利升近兩倍，安踏（2020）料增長不少1.1倍，特步上半年盈利不算突出，也拖累股價於7月從高位調整。
不過，市場對特步的預期不高，股價跌至10元後喘定回升。國家推全民健身計劃，曾刺激特步急升至13.8元，之後再次回調整固，動力持續改善，目前暫受制於50天線約12.8元，一旦重上50天線將有望擺脫調整重拾升勢。
劉思明