滴滴據報將給予中國政府特殊權利股份
文章日期：2021年8月23日 12:44
外媒報道，6月底赴美上市的召車軟件巨頭滴滴或須給中國政府特殊權利的股份。
滴滴在美國上市不久，中國政府已多次出招加強對其監管。英國《金融時報》引述知情人士報道，滴滴需要給予內地政府有特殊權利的股份，容許當局更嚴格控制，特別是4月時有政府智庫建議，對公眾非常重要的公司應給政府有特殊權利的股份。報道又指，滴滴的投資者非常關注公司可能已被導向，並會由紐約證券交易所除牌，惟滴滴早前已否認有關除牌的報道。
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