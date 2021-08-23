就萬洪建指萬洲並無實質經營，僅以各種方式將資金從河南雙匯轉至境外市場，萬洲表示公司為在開曼群島註冊成立的投資控股公司，除了包括股息分派、貿易應付款項結算及出售於雙匯發展附屬公司的股權等一般經營業務及投資需要外，公司並無將資金從雙匯發展轉移至境外市場。

至於萬洪建指控萬隆連同其秘書，於2013年完成收購史密斯菲爾德食品公司後，從萬洲獲得超過50億港元的獎金；以及萬隆於2017年指示萬洲，將原本承諾授予公司管理團隊的3.5億股獎勵股份授予萬隆，萬洲表示，公司分別向萬隆及楊摯君發行約5.73億股股份及2.46億股股股份，當時價值約為4.18億美元及1.79億美元，以表彰萬隆及時為執行董事兼副總裁楊摯君於2013年收購史密斯菲爾德所作出的貢獻。

萬洲亦確認公司根據董事會於2013年採納的股份獎勵計劃，於2017年向萬隆授出3.5億股股份，稱相關股份發行及獎勵乃根據相關規則及法規妥為管理。

就萬洪建另一嚴重指控，即萬隆於2007年在雙匯重組過程中，從鼎暉投資無償取得雙匯發展5%股權，萬隆隨後更以2億美元代價售出雙匯發展的5%權益，但從未就該金額申報或交稅，萬洲表示，鼎暉投資及萬隆已分別書面否認上述指控。

基於萬洲的資料，雙匯發展的最大公眾股東於2007年及2020各年末的股權介乎0.95%至3.66%，而於2018年底錄得的最高持股量3.66%由中央結算系統持有。經作出一切在各情況下屬合理的查詢後，就萬洲所悉，萬洲概不知悉有任何事宜，可合理導致公司不同意述指控屬失實。

就萬洪建指控萬隆及執董郭麗軍今年2月指示雙匯以遠高於市價 （每噸21,000美元）的每噸25,800美元，從美國進口豬肉，導致公司因存貨撇銷損失8億元人民幣，萬洲解釋進口交易的價格為當時的市場價格，按買方於相關期間就同品質的類似產品平均採購價為基礎；並參照關聯方向非關聯方銷售的賣方相關價格，按市場慣例確定。

於今年6月底，萬洲在中國的進口肉類存貨為16.4萬公噸，由於中國生豬價格下降，雙匯發展於今年上半年已計提存貨減值撥備1.26億元人民幣，而進口交易的未變現收益/虧損已於公司的綜合賬目對銷，故於截至今年6月底止期間毋須就有關存貨計提減值虧損。

至於萬洪建批評郭麗軍因外匯對沖及豬肉進口造成公司重大損失，故不應晉升公司行政總裁，萬洲表示，經考慮郭麗軍的經驗、資格及對業務的深入了解，董事會認為郭為公司行政總裁的最合適人選。

萬洲中午收報6.08元，升4.1%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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