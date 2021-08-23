但相信第二批集中供地將會有新政策調整，若地價真正的降下來，相信國家會預留合理的利潤率予房企。集團表示肯定會努力來應付，包括堅持土儲保持在足夠銷售二至三年水平的比例上，不會在土儲沉積大量資金及成本，並會提升整體集團產品、成本及人才，以及加強研究整個周期及城市等。

至於集中供地下，令到新一輪房企合作再加速，集團首席財務官兼執董陳偉健指出，合作項目主要是想分散投資，集團中期的新增土儲的權益佔比（按地價計算）約為45%，併表比例（按地價計算）約為48%，未來不會有特別的變化，希望控制在50%。集團亦披露表外的情況，實際表外淨負債才7億元。

同時集團認為，經歷了自2016年起因高地價而產生的房企合作投地，至今年的集中供地，集團已累積一批想法、理念及產品思路很一致的合作夥伴，故會繼續保持積極開放，主動選擇想法相仿的現有的合作開發商。目前亦有連多平台性公司或有規模的公司，以及一些企業在以往搖號拿地後，亦希望找合作方，會尋求與公司合作。

談到三道紅線方面，集團中期的短期債務與總債務比例為28.5%，降0.6個百分點、淨債務與權益比率為57.2%，降7.5個百分點、現金對短期借貸比率為2.2倍，以及剔除預收樓款的資產負債率為72.4%，降4.2個百分點。陳偉健表示，下半年只剩2億美元的債務，或以自有資金償還。公司亦會一直跟蹤市況。此外，集團往後亦有一筆永續債息率約10.25%水平及一些舊債大概息率在8.3至9%水平，若市場情況好的情況下將之置換，肯定融資成本仍有改善空間。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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