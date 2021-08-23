完美醫療主席歐陽江再增持98.6萬股
文章日期：2021年8月23日 12:20
完美醫療（1830）公布，主席、行政總裁兼執行董事歐陽江再度增持公司股份。董事會獲歐陽江通知，在8月20日，透過場外交易購入98.6萬股股份。完成交易後，其持股量將由72.01%增至72.09%。
另外集團公布，本月16日及20日，集團合共購回股份111萬股，約佔公司於股東週年大會日已發行股本總額的0.09%，總代價為742.1萬元（不包括佣金及其他費用），由公司現有可用現金儲備撥付。
董事會認為，現況下進行股份購回可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。董事會認為，公司現有財務資源足以支持股份購回同時維持穩健的財務狀況。
完美醫療半日收報6.55元，升2.34%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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