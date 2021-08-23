另外集團公布，本月16日及20日，集團合共購回股份111萬股，約佔公司於股東週年大會日已發行股本總額的0.09%，總代價為742.1萬元（不包括佣金及其他費用），由公司現有可用現金儲備撥付。

董事會認為，現況下進行股份購回可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。董事會認為，公司現有財務資源足以支持股份購回同時維持穩健的財務狀況。

完美醫療半日收報6.55元，升2.34%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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