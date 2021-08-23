期內，集團系列公司合約物業銷售額按年增長20.5%至2,072.1億元，對應銷售樓面面積為1,050萬平方米，同比上升10.0%。集團在中國內地14個城市新增20幅土地，新增總樓面面積為489 萬平方米。截至6月底，集團系列公司土地儲備為9,224萬平方米。

集團表示，近期內地樓市調控政策頻密，各項政策旨在落實「房住不炒」，並預計房地產金融將繼續收緊，下半年商品房銷售增速走低，全年銷售保持平穩增長。集團指出，在行業洗牌的警報之下，房企的發展模式向穩健經營、精細化管理回歸，是集團一貫保持的經營狀態。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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