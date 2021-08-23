中海外中期多賺1.2% 息45港仙
文章日期：2021年8月23日 12:12
中國海外 （0688） 公布中期業績，截至今年6月，集團收入按年增21.7%至1,078.8億元 (人民幣，下同) ，純利升1.2%至207.8億元，扣除稅後投資物業公允值變動收益後的股東應佔溢利為192.3億元，按年上升10.9%。每股基本盈利為1.90元，中期股息每股派發45港仙，按年持平。
期內，集團系列公司合約物業銷售額按年增長20.5%至2,072.1億元，對應銷售樓面面積為1,050萬平方米，同比上升10.0%。集團在中國內地14個城市新增20幅土地，新增總樓面面積為489 萬平方米。截至6月底，集團系列公司土地儲備為9,224萬平方米。
集團表示，近期內地樓市調控政策頻密，各項政策旨在落實「房住不炒」，並預計房地產金融將繼續收緊，下半年商品房銷售增速走低，全年銷售保持平穩增長。集團指出，在行業洗牌的警報之下，房企的發展模式向穩健經營、精細化管理回歸，是集團一貫保持的經營狀態。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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