中國利郎上半年賺2.7億人幣 派中期連特別息18港仙
文章日期：2021年8月23日 12:18
男裝股中國利郎（1234）公布，截至今年6月底止中期業績，淨利潤按年微升0.9%至2.715億元（人民幣，下同）；每股盈利為0.227元，派中期息每股13港仙，另派特別息5港仙。
集團今年上半年收入為13.543億元，較去年同期10.933億元增23.9%；經營利潤為3.078億元，按年升0.4%。至於毛利率則錄49.5%，按年增加10.1個百分點。
按產品類劃分，上衣類仍為集團最主要收入來源，期內佔總收入55.2%，按年再升2.9個百分點；相關銷售額則增長30.1%。另配件銷售下跌18.4%，主要由於鞋類產品銷售減少。期內主系列「LILANZ」產品的總零售額同比增長25%至30%。
另一方面，集團上半年完成994家轉代銷店，即透過線上倉庫共享貨品；相關店舖佔主系列總店數約40%。截至今年6月底，集團店舖數目淨減少53家，至2708家店舖，其中輕商務系列有287家。
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