集團今年上半年收入為13.543億元，較去年同期10.933億元增23.9%；經營利潤為3.078億元，按年升0.4%。至於毛利率則錄49.5%，按年增加10.1個百分點。

按產品類劃分，上衣類仍為集團最主要收入來源，期內佔總收入55.2%，按年再升2.9個百分點；相關銷售額則增長30.1%。另配件銷售下跌18.4%，主要由於鞋類產品銷售減少。期內主系列「LILANZ」產品的總零售額同比增長25%至30%。

另一方面，集團上半年完成994家轉代銷店，即透過線上倉庫共享貨品；相關店舖佔主系列總店數約40%。截至今年6月底，集團店舖數目淨減少53家，至2708家店舖，其中輕商務系列有287家。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

特步中期多賺72% 息11.5港仙

中石化煉化半年多賺7% 中期息0.1093元

滬深兩市半日向上 上證漲1%

越秀據報洽購恒大中心至尾聲 作價105億元

奧園中期純利跌13.6% 上半年首錄舊改收益

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日

比特幣升穿5萬美元大關 5月中以來首次

先瑞達醫療上限定價 超購約653倍 一手中籤率3%

港交所將推A股期貨 曾升6% 創近7個月最大升幅

國藥中期多賺24% 不派息

恒指高開319點 港交所升4.5% 招行升3.5% 李寧升2.6% 信玻升3%

內地股市全線高開 人行零投放零回籠

H&H國際6.1億美元收購ZESTYPAWS

港股ADR升196點 夜期高水136點 美期亞股向上 恒地、京東等業績

螞蟻：不存在謠言中提及的相關人員入股情況