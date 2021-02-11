恒指半日升449點或1.81%，報25299點，成交金額939億元；國指升147點或1.69%，報8890點。恒生科技指數收報6078點，升3.1%。

藍籌45隻升，12隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升8.32%，收報10.8元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升5.83%，收報490.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻69點；交行（3328）跌3.96%，收報4.36元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.96%，收報154.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報64.1元，升10.33%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）創上市新低，見151.7元，收報154.8元，跌1.96%。

北水南下合計淨流出0.01億元，較上日減少99.97%，連續第3日流出，累計流出81.41億元。南水北上合計淨流入30.8億元人民幣，終止連續2日流出。

中石化煉化（2386）半年多賺7%，中期息0.1093元。收報4.13元，跌0.96%。

越秀據報洽購恒大中心至尾聲，作價105億元。恒大（3333）見52周低4.48元，收報4.51元，跌8.33%；恒大汽車（0708）見52周低8.51元，收報8.68元，跌17.33%；恒騰（0136）收報3.61元，跌5%；恒大物業（6666）收報5.64元，跌6.31%。

中國奧園（3883）中期純利跌13.6%，上半年首錄舊改收益。奧園見52周低4.68元，收報4.77元，跌5.36%。

比特幣升穿5萬美元大關，5月中以來首次。區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）收報10.98元，升9.8%；栢能集團（1263）收報5.63元，升8.27%；BC科技（0863）收報13.8元，升2.99%；雄岸科技（1647）收報0.224元，升3.7%；美圖公司（1357）收報1.89元，升8%；信陽毛尖（0362）收報0.255元，無升跌。

港交所（0388）將推A股期貨，曾升6%，創近7個月最大升幅。收報490.2元，升5.83%。

國藥（1099）中期多賺24%，不派息。收報20.15元，跌1.71%。

H&H國際（1112）以6.1億美元收購ZESTYPAWS。收報23.6元，升2.61%。

恒指季檢，信義玻璃（0868）、李寧（2331）及招商銀行（3968）將染藍，踢走交行（3328）。信義玻璃收報29.7元，升7.22%；李寧收報92.7元，升3.92%；招行收報66.95元，升3.4%。交行收報4.36元，跌3.96%。

李寧及京東物流入國指，剔除世茂（0813）及安徽海螺（0914）。李寧收報92.7元，升3.92%；京東物流平上市低位25元，收報25.6元，升2.2%。剔出的世茂（0813）收報14.92元，跌1.06%；安徽海螺（0914）收報43元，升1.78%。

攜程（9961）將獲納入恒生科技指數，新東方在線（1797）遭剔除。攜程收報210元，升2.04%。新東方在線收報4.07元，升0.74%。

騰訊（0700）再斥1億元回購24萬股，連續兩日回購。收報437.8元，升2.91%。

大山教育（9986）料中期轉賺，惟全年將錄虧損。收報0.58元，無升跌。

洛陽鉬業（3993）上半年多賺1.39倍。收報5.35元，升2.88%。

深交所中止比亞迪半導體上市審核。比亞迪（1211）收報264元，升5.43%。

有線寬頻（1097）上半年虧損略收窄至1.75億元，媒體業務蝕近億。收報0.069元，無升跌。

新創建（0659）18.8億元向廈門國際港務（3378）出售合營20%權益，全退港口投資。新創建收報7.46元，升2.33%；廈門港務收報0.86元，升1.18%。

華潤燃氣（1193）中期多賺36%，息15仙。華潤燃氣收報48.35元，升1.36%。

煤氣（0003）上半年多賺57.8%至42億元，派中期息12仙。創52周高，見13.4元，收報13.14元，升1.86%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見4.42元，收報4.38元，升22.01%；中華煤氣（0003）創52周高，見13.4元，收報13.14元，升1.86%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.21元，收報1.19元，升1.71%；煤氣（0003）創52周高，見13.4元，收報13.14元，升1.86%；華潤電力（0836）創52周高，見19.4元，收報17.6元，升8.11%；和諧汽車（3836）創52周高，見4.52元，收報4.42元，升0.23%。

破底股方面

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見151.7元，收報154.8元，跌1.96%；博雅互動（0434）創上市新低，見0.415元，收報0.415元，跌2.35%；中國擎天軟件（1297）見52周低1.06元，收報1.11元，升4.72%。

醫療醫藥相關股破底，包括，和鉑醫藥（2142）創上市新低，見7.5元，收報7.54元，跌1.95%；兆科眼科（6622）創上市新低，見6.67元，收報6.86元，跌4.72%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見45.2元，收報47.5元，跌3.06%；東陽光藥（1558）創上市新低，見5.12元，收報5.13元，跌5%；貝康醫療（2170）創上市新低，見11.14元，收報11.34元，跌4.87%；翰森製藥（3692）見52周低23元，收報23.2元，跌4.53%。

濠賭股破底，包括，美高梅中國（2282）見52周低7.5元，收報7.5元，跌1.7%；澳博控股（0880）見52周低5.85元，收報5.9元，跌0.51%；銀河娛樂（0027）見52周低43.2元，收報43.8元，跌1.13%；金沙中國（1928）見52周低21.7元，收報21.8元，跌2.46%。

其他破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見2.73元，收報2.75元，跌1.79%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.36元，收報0.38元，無升跌；百融雲（6608）創上市新低，見10.66元，收報10.98元，升2.23%；龍皇（8493）創上市新低，見0.139元，收報0.139元，跌12.03%；中國光大綠色環保（1257）創上市新低，見2.5元，收報2.57元，升1.58%；恒大汽車（0708）見52周低8.51元，收報8.68元，跌17.33%；中國平安（2318）見52周低64.2元，收報64.3元，跌0.16%；靈寶黃金（3330）見52周低0.93元，收報0.95元，升1.06%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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