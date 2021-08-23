特步中期多賺72% 息11.5港仙
文章日期：2021年8月23日 12:04
特步國際（1368）公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔溢利錄4.27億元人民幣（下同），按年增72.04%，每股盈利17.09分，每股中期息派11.5港仙，按年增加76.9%。
期內集團收入41.35億元，按年增加12.4%。來自特步主品牌的收入增加12.4%至35.97億元，毛利率為41.8%，按年增加1.3個百分點；經營溢利6.84億元，按年增加36.5%。截至上半年，集團於中國內地及海外共有6015家主要由授權經銷商運營的特步品牌店舖。
特步半日升5.46%，收報12.36元。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道