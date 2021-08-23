期內集團收入41.35億元，按年增加12.4%。來自特步主品牌的收入增加12.4%至35.97億元，毛利率為41.8%，按年增加1.3個百分點；經營溢利6.84億元，按年增加36.5%。截至上半年，集團於中國內地及海外共有6015家主要由授權經銷商運營的特步品牌店舖。

特步半日升5.46%，收報12.36元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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