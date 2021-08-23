中石化煉化半年多賺7% 中期息0.1093元
文章日期：2021年8月23日 11:48
中石化煉化（2386）公布，截至今年6月底止中期收入為268.51億元人民幣（下同），按年增長12.8%；淨利潤13.47億元，增長6.9%；派中期息每股幣0.1093港元。
上半年來自設計、諮詢和技術許可業務的收入為16.14億元，增長31.2%。來自工程總承包業務的收入為162.65億元，升4.7%。施工業務收入按年增長34.69%至129.69億元，同比增長34.9%；設備製造業務的收入4.80億元，升81.5%。
期內中石化煉化新簽訂合同量為366.63億元，其中境內新簽合同量為301.31億元，境外新簽合同量約為65.32億元。於6月底，中石化煉化工未完成合同量1154.7億元，按年增長9.3%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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