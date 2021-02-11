據報，恒大此前曾提出156億元的意向價，洽購該全幢物業接近尾聲，雙方並就有關洽商已達成共識，短期內正式簽約。以成交價105億元計，平均每呎約3萬元。

知情人士指，越秀希望在港覓得全幢商廈自用，以配合業務發展，目前，其總部設於駱克道160號越秀大廈，雖然擁有命名權，惟大廈分散業權，而非全幢擁有。

恒大系今早偏軟，恒大現報4.52元，跌8.13%；恒大物業（6666）跌7.31%，報5.58元；恒大汽車（0708）跌17.81%，報8.63元；恒騰（0136）跌5.79%，報3.58元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

比特幣升穿5萬美元大關 5月中以來首次

先瑞達醫療上限定價 超購約653倍 一手中籤率3%

港交所將推A股期貨 曾升6% 創近7個月最大升幅

國藥中期多賺24% 不派息

恒指高開319點 港交所升4.5% 招行升3.5% 李寧升2.6% 信玻升3%

內地股市全線高開 人行零投放零回籠

H&H國際6.1億美元收購ZESTYPAWS

港股ADR升196點 夜期高水136點 美期亞股向上 恒地、京東等業績

螞蟻：不存在謠言中提及的相關人員入股情況