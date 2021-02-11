越秀據報洽購恒大中心至尾聲 作價105億元
文章日期：2021年8月23日 11:32
《星島日報》引述知情人士報道，中國恒大（3333）計劃以105億元將其香港總部大樓——中國恒大中心出售予越秀地產。
據報，恒大此前曾提出156億元的意向價，洽購該全幢物業接近尾聲，雙方並就有關洽商已達成共識，短期內正式簽約。以成交價105億元計，平均每呎約3萬元。
知情人士指，越秀希望在港覓得全幢商廈自用，以配合業務發展，目前，其總部設於駱克道160號越秀大廈，雖然擁有命名權，惟大廈分散業權，而非全幢擁有。
恒大系今早偏軟，恒大現報4.52元，跌8.13%；恒大物業（6666）跌7.31%，報5.58元；恒大汽車（0708）跌17.81%，報8.63元；恒騰（0136）跌5.79%，報3.58元。
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