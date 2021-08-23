在2021年上半年集團首錄得舊改收入，集團指，上半年轉化可售貨值135億元，2021至2024年預計轉化可售貨值2420億元，預計平均毛利率35%至40%，淨利率15%至20%。今年第三季有珠海香洲項目及番禺氮肥廠項目開盤。談到廣州舊改或將由國企主導，集團指，本身有一些舊改也一直和國企合作，對其影響不大。

集團中期少數股東權益繼續上升，造成盈利攤薄，集團管理層表示，此乃由於規模攤薄，料下半年仍會有一些下降，但未來希望維持在75%的水平。至於中期毛利率下跌4.3個百分點至25%，集團指，毛利率未來一至五年仍會維持在25%水平，但會有一些波動，主要因部分舊改項目舊改水平高於此水平，會拉動此部分。

過去出台多項調控政策如兩集中供地、三條紅線等，集團強調目前僅踩剔除預收款項後的資產負債率這一道紅線，目前水平在78.5%，但相信明年底能全線達標，並爭取有息負債降至一千億水平以下。在下半年回款料達700億元水平下，集團在3及5月亦已完成兩輪其21億元的銀團，又發行多次境外債提前置換及償還債務，對控制債務有信心。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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