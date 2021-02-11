港元1個月期HIBOR跌0.36點子至0.06911%，是8月17日後最低，當日報0.0675%。

港元現報7.7891元升值18點子，曾貶值最多3點子，報7.7912元，亦曾升值最多32點子，報7.7877元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.5點子至0.03804%；1星期HIBOR跌0.11點子至0.04482%；2星期HIBOR跌0.5點子至0.05018%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.14482%；6個月期HIBOR跌0.29點子至0.24679%；12個月期HIBOR跌0.21點子至0.34929%。

美元指數現報93.339貶值0.157點或0.17%。

美元1個月期LIBOR報0.08588%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0168%，利差是2021年8月17日後最低，當日差距為-0.019%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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