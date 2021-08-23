受流動性大潮、短線資金押注以及對機構投資者需求成長的樂觀情緒推動，比特幣4月創下近65,000美元的紀錄高位。然而，之後市場出現對比特幣批判性的評論，包括比特幣挖礦所消耗能源的環境成本。中國對加密貨幣的嚴厲打擊也打壓了投資者的情緒。比特幣在5月份大跌後，曾失守3萬美元水平。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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