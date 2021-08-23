比特幣升穿5萬美元大關 5月中以來首次
文章日期：2021年8月23日 11:06
虛擬貨幣比特幣向上，根據交易平台Coindesk報價顯示，過去24小時比特幣上升2.43%，突破5萬美元關口，高見50,207美元，最新報50,128美元。比特幣上一次突破5萬美元大關是在5月中旬。
受流動性大潮、短線資金押注以及對機構投資者需求成長的樂觀情緒推動，比特幣4月創下近65,000美元的紀錄高位。然而，之後市場出現對比特幣批判性的評論，包括比特幣挖礦所消耗能源的環境成本。中國對加密貨幣的嚴厲打擊也打壓了投資者的情緒。比特幣在5月份大跌後，曾失守3萬美元水平。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
港股ADR升196點 夜期高水136點 美期亞股向上 恒地、京東等業績