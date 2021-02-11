先瑞達醫療上限定價 超購約653倍 一手中籤率3%
文章日期：2021年8月23日 10:24
先瑞達醫療（6669）公布IPO招股結果，上限23.8元定價，招股價為22.2元至23.8元，香港發售部分接獲31萬份有效申請，認購股數超購約653.51倍；國際部份超購3.86倍。一手中籤率3%，認購200手穩獲一手。乙組最少獲2手，但頭鎚飛亦僅獲9手，中籤率0.26%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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