花旗指，港交所獲批推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，預計該合約將成為新交所富時中國A50指數期貨的競爭者。該合約給與參與中國A股市場的全球投資者一項重要的風險管理工具，是促進長期資本流入內地市場的「重要一步」，對港交所維持「中性」評級，推出A股指數期貨的預期已反映在此前的預測中，目標價490元。

富瑞指，獲推A股期貨未算太大驚喜，但推出具有競爭力的產品則利好市場氣氛，中長期亦有助抵銷因交易費用上升的負面影響。

高盛將港交所評級由「中性」上調至「買入」，目標價為601元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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