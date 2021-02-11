恒指高開319點 港交所升4.5% 招行升3.5% 李寧升2.6% 信玻升3%
文章日期：2021年8月23日 09:28
恒指今早高開319點或1.29%，報25169點，成交金額41億元；國指今早高開120點或1.39%，報8863點。恒生科技指數開市報6010點，升1.96%。
藍籌48隻升，3隻下跌，7隻無升跌。港交所（0388）升4.58%，報484.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點；阿里巴巴（9988）跌1.27%，報155.9元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。
恒生科技指數成份股24隻升，2隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報520元，升5.26%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報155.9元，跌1.27%。
恒指季檢，信義玻璃（0868）、李寧（2331）及招商銀行（3968）將染藍，踢走交行（3328）。信義玻璃開市報28.55元，升3.07%；招商銀行開市報67.05元，升3.55%；李寧開市報91.6元，升2.69%；交行開市報4.54元，無升跌。
李寧及京東物流（2618）入國指，剔除世茂（0813）及安徽海螺（0914）。京東物流開市報25.05元，無升跌；世茂集團開市報15.38元，升1.99%；海螺水泥（0914）開市報43.4元，升2.72%
攜程（9961）將獲納入恒生科技指數，新東方在線（1797）遭剔除。攜程集團開市報205.8元，無升跌；新東方在綫開市報4.14元，升2.48%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中海外（0688）開市報18.38元，升2.22%；恒地（0012）開市報35.6元，升1.14%；京東（9618）開市報247.2元，升2.4%；藥明生物（2269）開市報106.3元，升0.95%；復星醫藥（2196）開市報51.85元，升2.27%；新奧能源（2688）開市報161.5元，升0.62%；金斯瑞（1548）開市報32.1元，升2.39%；合景悠活（3913）開市報5.9元，升1.37%；特步（1368）開市報12.1元，升3.24%。
騰訊（0700）再斥1億元回購24萬股，連續兩日回購。開市報440元，升3.43%。
H&H國際（1112）6.1億美元收購ZESTYPAWS。開市報23.5元，升2.17%。
大山教育（9986）料中期轉賺，惟全年將錄虧損。無成交，報0.58元。
洛陽鉬業（3993）上半年多賺1.39倍。開市報5.34元，升2.69%。
深交所中止比亞迪半導體上市審核。比亞迪（1211）開市報253.4元，升1.2%。
有線寬頻（1097）上半年虧損略收窄至1.75億元 媒體業務蝕近億無成交，報0.069元。
新創建（0659）18.8億元向廈門國際港務（3378）出售合營20%權益，全退港口投資。新創建開市報7.33元，升0.55%；廈門港務無成交，報0.85元。
華潤燃氣（1193）中期多賺36%，息15仙。華潤燃氣無成交，報47.7元。
煤氣（0003）上半年多賺57.8%至42億元，派中期息12仙。開市報13.12元，升1.71%。
傳中國恒大正與越秀地產洽售香港恒大中心，開價20億美元。恒大（3333）開市報5.08元，升3.25%。
破頂股表現
破頂股包括，世紀睿科（1450）創52周高，見1.17元，開市報1.17元，無升跌；華潤電力（0836）創52周高，見16.56元，開市報16.56元，升1.72%。
破底股方面
破底股包括，翰森製藥（3692）見52周低24元，開市報24元，跌1.23%；金界控股（3918）見52周低5.24元，開市報5.24元，跌0.57%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
港股ADR升196點 夜期高水136點 美期亞股向上 恒地、京東等業績