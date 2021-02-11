董事認為，收購事項將使集團能在適當時機擴大寵物營養及護理用品作為其第三大業務分部，令集團的未來增長前景向好。

ZestyPaws於二零一五年成立，其產品透過亞馬遜、Chewy及直接面向消費者的網站等主要平台在線上銷售，並擴展至美國的線下零售

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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