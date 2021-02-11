個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.13%，折合報434.45元；阿里巴巴（9988）跌0.81%，折合報156.62元；美團（3690）升2.55%，折合報198.33元；匯控（0005）升0.41%，折合報42.22元；建行（0939）升0.59%，折合報5.66元。

道期現升0.054%；標期現升0.09%；納期現升0.15%。日股現升1.28%，韓股現升0.53%，澳股現升0.3%。

多間公司公布業績，包括，中海外（0688）、恒地（0012）、京東（9618）、藥明生物（2269）、

復星醫藥（2196）、新奧能源（2688）、金斯瑞（1548）、京東物流（2618）、合景悠活（3913）、特步（1368）等。

今日焦點股份可留意：

恒指季檢，信義玻璃（0868）、李寧（2331）及招商銀行（3968）將染藍，踢走交行（3328）。

李寧及京東物流入國指，剔除世茂（0813）及安徽海螺（0914）。

攜程（9961）將獲納入恒生科技指數，新東方在線（1797）遭剔除。

騰訊（0700）再斥1億元回購24萬股，連續兩日回購。

大山教育（9986）料中期轉賺，惟全年將錄虧損。

洛陽鉬業（3993）上半年多賺1.39倍。

深交所中止比亞迪半導體上市審核。留意比亞迪（1211）。

有線寬頻（1097）上半年虧損略收窄至1.75億元 媒體業務蝕近億

新創建（0659）18.8億元向廈門國際港務（3378）出售合營20%權益，全退港口投資。

華潤燃氣（1193）中期多賺36%，息15仙。

煤氣（0003）上半年多賺57.8%至42億元，派中期息12仙。

傳中國恒大正與越秀地產洽售香港恒大中心，開價20億美元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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