集團期內收入為160.11億元，按年增長10.1%；溢利同比升18%至15.04億元。連同合營企業及聯營公司，上半年累計合約銷售金額為823億元，較去年同期升47%，完成全年合約銷售目標的54.9%。

至於期內集團收購24幅地皮，總預計建築面積為356萬平方米；截至6月底，集團擁有總土地儲備建築面積達2930萬平方米，當中有82%位於一、二線城市。

另一方面，同系正榮服務（6958）今年上半年純利達1.01億元，較去年同期5960萬元升近七成；同樣不派中期息。

集團期內收入為6.84億元，同比增長54.2%。不過，毛利率則按年微跌0.2個百分點，至34.8%。

按業務劃分，物業管理服務上半年收入達3.27億元，較去年同期2.25億元升45%，並佔整體收入達47.7%；非業主增值服務收入達2.43億元，按年增53.6%，佔整體約35.4%；至於社區增值服務收入則為1.15億元，同比大升逾九成，佔整體收入約17%。