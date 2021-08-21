科技股帶動道指重上3萬5點收市 微軟升2.56%
文章日期：2021年8月21日 15:51
美股周五在科技股帶動下上漲，道指收報35120點，升225點或0.65%。標指收報4441點，升35點或0.81%。納指收報14714點，升172點或1.19%。
微軟（美：MSFT）宣布旗下的企業版Office 365及Microsoft 365將在10年來首次加價，新價格將於明年3月起生效，微軟股價升2.56%，收報304.36美元。facebook（美：FB）升1.2%，報359.37美元。蘋果（美：AAPL）升1.02%，報148.19美元。
中國證監會召開系統年中監管工作會議，提到創造條件推動中美審計監管合作，帶動中概股做好，富途（美：FUTU）升4.68%，滴滴（美：DIDI）升3.75%，理想汽車（美：LI）升3.7%，拼多多（美：PDD）升3.48%。
港股ADR方面，ADR港股比例指數報25058點，升208點或0.83%，匯控（0005）ADR收報折合約42.3港元，比周五港股收市價升0.6%。騰訊（0700）ADR收報折合約436.75港元，比周五港股收市價升2.67%。阿里巴巴（9988）ADR收報折合約153.83港元，比周五港股收市價跌2.58%。
紐約9月期油收市跌2.2%，每桶報62.32美元。布蘭特10月期油跌1.91%，每桶報65.18美元。紐約期金收報每盎司1784美元，升0.05%。