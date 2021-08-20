有線寬頻上半年虧損略收窄至1.75億元 媒體業務蝕近億
文章日期：2021年8月20日 21:18
有線寬頻（1097）公布，截至今年6月底止，中期收入倒退6%至4.93億元；半年虧損略為收窄至1.75億元，去年同期為虧損1.76億元；每股虧損2.5仙，不派中期息。
有線去年底曾裁員，據有線寬頻公布，經營費用由去年上半年的6.8億元，降至今年上半年的6.48億元。包括節目製作成本、網絡費用及銷售成本的服務成本微跌1.9%至5.13億元。與去年同期相比，節目製作成本及網絡費用分別減少約9%及4%，而銷售成本增加約54%。
於6月底，有視收費電視用戶73.1萬名，按年跌3.1%；寬頻用戶20萬名，增長5.3%；電話用戶7.4萬名，亦跌5.2%。
期內電訊分部收入按年增6.8%至2.04億元，當中包括與中移動香港各種合作所帶來的收入來源所致。
收費電視訂戶持續下跌，上半年來自媒體分部的收入跌13%至2.89億元；未扣除折舊及其他無形資產攤銷前的虧損，由去年同期9500萬元增至9800萬元。
於6月底，公司現金及銀行結餘為1.95億元，較去年同期增24%， 受限制銀行結餘 1100萬元，與去年同期持平。
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