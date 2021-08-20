歐冠昇又稱，投資者對此產品需求很大，而產品的引入，為內地資本市場國際化帶來支持，相信會推動對內地股票更多興趣及需求。

MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez表示，MSCI已與港交所簽署授權協議，允許港交所使用新的MSCI中國A50互聯互通指數推出期貨合約，新協議將被納入香港交易所於2020年推出的MSCI亞洲和新興市場指數期貨及期權產品系列中。

Fernandez指，全球投資行業正經歷重大變革，令投資變得更複雜及多元化，因此市場對更佳的交易及風險管理解決方案的需求有增加，而中國在全球投資組合中的重要性與日俱增。他稱，透過今次協議，得以滿足全球投資者對有助他們獲得更清晰市場及投資組合資訊之投資工具的需求。

Fernandez又稱，今次協議對香港此全球最大的結構性產品市場而言是好消息，隨着市場上出現愈來愈多更佳的交易及風險管理解決方案，香港將憑藉其全球客戶網路及成熟而深厚的流動性市場，繼續成為全球衍生品交易樞紐。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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