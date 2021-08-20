華寶國際半年多賺7% 中期息6.4仙
文章日期：2021年8月20日 19:47
華寶國際（0336）公布，截至今年6月底止半年收入錄17.64億元人民幣（下同），按年升2.8%；經調整中期盈利4.81億元，增長6.9%，每股盈利15.48分，派中期股息每股6.4港仙。
期內香精業務銷售收入9.1億元，按年跌2.2%，佔集團總收入約51.6%；營運盈利5.76億元，微跌0.9%；EBIT率約63.3%，按年增0.8個百分點。
煙用原料業務方面，上半年銷售收入2.09億元，按年下降31.2%，佔集團總收入約11.8%；營運盈利6,129萬元，跌46.8%；EBIT率約29.4%，按年下降8.6個百分點。公司解釋，銷售收入下降主要是再造煙葉行業供需不平衡及煙用膠囊行業競爭激烈，導致膠囊銷售價格持續下滑。
期內香原料業務銷售3.20億元，升6%，佔集團總收入約18.2%；營運盈利2244萬元，按年跌42.2%；EBIT率約7%，降5.8個百分點。香原料板塊收入增加主要由於宏觀經濟恢復，市場需求反彈，營運盈利下降主要由於原材料價格上漲及市場需求不及預期。
至於調味品業務，期內銷售收入3.24億元，增長82.8%，佔集團總收入約18.4%。營運盈利6181萬元，營運盈利率約19.1%。調味品板塊收入增加主要受惠餐飲業市場需求復甦，產品銷量增加，營運盈利相應增加。
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