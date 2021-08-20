鳳凰衛視中期虧損大幅收窄至2.45億元 不派中期息
文章日期：2021年8月20日 18:50
鳳凰衛視 （2008） 公布中期業績，期內收入按年同期增8.9%至13.87億元，受惠於疫情放緩及嚴格的成本控制措施，經營虧損收窄至3.00億元，較去年同期減少31.6%。互聯網媒體投資公平值虧損約為2,043萬元，較去年虧損10.81億元大幅收窄。擁有人應佔虧損為2.45億元，較去年虧損9.36億元大幅收窄，當中包括互聯網媒體投資公平值虧損5.3億元。每股虧損4.91仙，去年每股虧損18.75仙，不派中期息。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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