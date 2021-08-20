新創建指，出售非核心資產及變現其業務組合價值的策略，以達致可持續長期發展。於出售後，公司將全面撤出於港口相關項目的所有投資。

上述合營公司主要從事為船舶提供港口設施；在港區內提供貨物裝卸、中轉、倉儲及物流服務；集裝箱裝卸、堆放、拆拼箱及修洗箱；船舶港口服務；為船舶提供岸電及租賃服務。

集團指，於今年六月底已把於合營公司的投資重新分類為待售資產，並不再將合營公司的財務業績以權益法入賬。假設完成已於2021年6月30日落實，出售事項將產生除稅及交易成本前收益約3,100萬港元。若根據最新預計資產增值稅及與出售事項直接相關的交易成本後，假設完成已於今年六月底落實，集團將確認虧損約6,700萬港元。

集團預期出售事項所得款項淨額將用作集團的一般營運資金，包括但不限於將資本重新配置至具有核心競爭力的業務以及維持可持續及漸進的股息政策。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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