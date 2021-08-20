恒指季檢出爐 信義玻璃、李寧及招行染藍 踢走交行
文章日期：2021年8月20日 18:57
恒生指數公司於收市後公布季檢結果。恒生指數成份股將由58隻增加至60隻。信義玻璃（0868）、李寧（2331）及招商銀行（3968）將染藍，踢走交行（3328）。所有變動將於9月6日 (星期一) 起生效。
騰訊（0700）在恒指中的權重從6.13%上調至8%，阿里巴巴（9988）在恒指中的權重從9.31%下調至8%，另友邦（1299）權重從8.56%下調至8%。
恒生中國企業指數成份股數目維持50隻，納入李寧及京東物流（2618），剔除世茂（0813）及安徽海螺（0914）。
另外，攜程（09961）將獲納入恒生科技指數，新東方在線（1797）遭剔除。恒科指成份股數目維持30隻。
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