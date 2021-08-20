騰訊再斥1億元回購24萬股 連續兩日回購
文章日期：2021年8月20日 18:53
騰訊（0700）績後繼續回購，今日再斥1.017億元，以介乎412.6元至432.4元回購24萬股。騰訊昨日亦以介乎419.4至435.2元，回購18萬股，涉資7696.5萬元。合計兩日已斥1.787億元回購。
騰訊對上一次回購是2019年8月29日至10月11日期間，當時騰訊合共在31個交易日連續回購，共斥近11.61億元。
騰訊今日升1%，報425.4元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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