中國人保中期多賺逾三成至168億人幣
文章日期：2021年8月20日 18:40
中國人保（1339）收市後公布，今年上半年純利達168.55億元（人民幣，下同），較去年同期126.06億元升33.7%。每股基本盈利為0.38元，派中期息每股1.7分。
集團中期總保費收入為3441.31億元，按年升2.2%；其中人保財險實現原保險保費收入1,310.70億元，同比增長14.4%。至於人保壽險實現合併淨利潤44.57億元，同比增長17.1%；而人保健康實現淨利潤2.59億元，同比增長139.8%；實現總保費收入255.70億元，同比增長15.3%。
中國人保今日收報2.37元，跌1.66%。
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