監管機構認為，第三方信息安全公司，最好由國家支持，可能會限制這些公司將中國境內數據傳輸到海外的能力。分析指，此舉將緩解中國政府對一些中國公司可能將數據交給外國實體並破壞國家安全的擔憂。

據報，IPO顧問機構預計9月份可能做出正式決定。中國證監會和國家網信辦沒有就報道作出回應。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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