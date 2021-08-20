中國據報擬要求赴美上市的公司將數據交給第三方管理
文章日期：2021年8月20日 18:32
《路透社》引述知情人士報道，中國監管機構正在考慮要求尋求赴美國上市的公司，將其數據的管理和監管移交給第三方公司。
監管機構認為，第三方信息安全公司，最好由國家支持，可能會限制這些公司將中國境內數據傳輸到海外的能力。分析指，此舉將緩解中國政府對一些中國公司可能將數據交給外國實體並破壞國家安全的擔憂。
據報，IPO顧問機構預計9月份可能做出正式決定。中國證監會和國家網信辦沒有就報道作出回應。
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