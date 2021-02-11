3香港推488元「5G 股票王」月費計劃 享串流報價服務
文章日期：2021年8月20日 18:25
和電香港（0215）旗下3香港又出新招吸5G客，公司今天公布推出488元的「5G 股票王」月費計劃，當中包括30GB本地5G數據，以及etnet經濟通串流報價服務，客戶可以利用5G網絡的連接，查閱實時港股報價。
公司指出，該計劃客戶使用etnet經濟通串流報價服務，可以有免香港本地數據用量及優先接入網絡的Net+服務，使用達2倍的網速體驗。客戶也可以透過平板電腦（強化版TQ）或手機應用程式（強化版MQ） ，使用etnet經濟通串流報價服務，有關平台亦提供即時到價提示。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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