人大常委會未表決反制裁法納基本法附件三 銀公：歡迎有關訊息
文章日期：2021年8月20日 18:17
人大常委會今閉幕，未有就反外國制裁法納入基本法附件三進行表決。銀行公會主席施穎茵被問到對該法立場時表示，業界一向和監管有一定溝通，包括反制裁法議題，銀公有反映過業界會有何聲音或考慮，今日亦很歡迎有關訊息，銀公會繼續和監管機構保持溝通，希望在此段時間清楚了解及討論一下未來需要注意的地方。現時未知道該法將會如何落實，評論如何執行是言之過早。
對港匯近期轉弱，她表示，這與市場活動很有關係，例如新股活動、市場各方面發展，都有機會影響到港元，未來宏觀經濟環境存在不確定性，但自由市場資金流動是平常，未來有否機會觸及7.8水平，視乎市場波動性，但她強調香港仍有很強的儲備，資金非常充裕，現在即使有波動，亦有穩健的基建去面對挑戰。
銀行員工接種疫苗方面，施表示，接種率持續上升，不存在銀行向不接種的員工施加壓力，至於員工需否自費做定期檢測，交由銀行決定。
記者：胡學能
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